Fußball-Kreisklasse

16:00 Uhr

Wahnsinn in Bachern: Schiltberg verspielt 3:0-Führung in letzten Minuten

Plus Die Sport-Freunde Bachern liegen gegen den TSV Schiltberg kurz vor Schluss 0:3 zurück und schaffen doch noch den Ausgleich. Der Nutznießer ist die DJK Stotzard.

Artikel anhören Shape

Die DJK Stotzard hat nun wieder die besten Karten im Rennen um Platz zwei, musste aber selbst lange zittern. Die Sportfreunde Bachern holten innerhalb der letzten zehn Minuten einen 0:3-Rückstand gegen den TSV Schiltberg auf und erzielten fast sogar noch den Siegtreffer.

SF Bachern – TSV Schiltberg 3:3

Als Stefan Brunner in der 81. Minute für den TSV Schiltberg nach einem feinen Querpass von Spielertrainer Robin Streit den dritten Treffer für den Gast erzielte, setzte wohl niemand mehr auf die Hausherren. Spielertrainer Viktor Stiebel läutete mit dem 1:3 in der 85. Minute den Schlussspurt ein. Andre Lorenz sorgte zwei Minuten später für den Anschluss und der lautstarke Anhang der Gäste verstummte immer mehr. Zumal nach einem Freistoß von Böhm Tobias Rohrer zur Stelle war und den nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich erzielte. Riesenjubel bei der Heimelf, während Schiltberg es nicht fassen konnte. Fast hätte in der Nachspielzeit Böhm noch den Siegtreffer für die Bachern erzielt, aber TSV-Schlussmann Koppold rettete mit einer Fußabwehr. Torjäger Streit hat Schiltberg früh in Führung gebracht und nach 68 Minuten das 0:2 besorgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .