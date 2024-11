Einen ganz wichtigen Sieg feierte der TSV Merching in Ottmarshausen und verteidigte so Platz zwei. Der Kissinger SC dagegen verliert an oben im Aufstiegskampf durch die 1:4-Pleite im Verfolgerduell beim TSV Zusmarshausen. Der Rückstand auf Platz zwei wuchs auf sieben Punkte an.

