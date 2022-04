Aufstiegsrennen spitzt sich zu: Kissing kann Tabellenführung übernehmen

In den beiden Staffeln der Fußball-Kreisliga geht es in die entscheidende Phase. Kissing winkt die Spitze, ein besonderes Spiel für Aichacher Trainerduo.

Nach dem Doppelspieltag an Ostern hat der Endspurt für die Fußballer der Kreisligen begonnen. In der Oststaffel hat sich ein Vierkampf um Platz zwei herauskristallisiert. Mit dem SSV Alsmoos-Petersdorf, dem SC Griesbeckerzell, dem TSV Dasing und dem BC Aichach sind gleich vier Mannschaften aus dem Wittelsbacher Land im Rennen um den Relegationsplatz.

Markus Winkler (links) und Sebastian Böhm bilden auch in der kommenden Saison das Trainerduo. Foto: Richly

Eher unscheinbar hat sich der BC Aichach durch zwei Siege an Ostern zurückgemeldet im Aufstiegskampf. Mit 43 Punkten gehen die Paarstädter allerdings als Außenseiter in den Endspurt der Saison. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Platz zwei, wobei der BCA noch ein Spiel mehr hat. Am Sonntag hat das Team des Trainerduos Böhm/Winkler eine vermeintlich lösbare Aufgabe, denn mit der DJK Langenmosen kommt ein Gegner nach Aichach, der im Niemandsland der Tabelle steht. Noch klarer wird die Favoritenrolle, wenn man das Hinspiel zugrunde legt. Das gewann der BCA mit 5:1. Einen Dreier sollte der BCA vor heimischer Kulisse unbedingt einfahren, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben. Für die beiden Trainer der Paarstädter ist das Spiel in jedem Fall etwas Besonderes. Vor allem für Sebastian Böhm, der im Sommer zu seinem Heimatverein zurückkehrt und am Sonntag sicher etwas gespalten sein wird, was die Sympathien anbelangt. Auch Markus Winkler verbrachte die meiste Zeit seiner Spielerkarriere bei der DJK Langenmosen. Zu verschenken haben die Aichacher allerdings nichts.

Fußball-Kreisliga: Vierkampf um Platz zwei

Auch der TSV Dasing ist im Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Rennertshofen klarer Favorit. Dennoch ist Vorsicht geboten, schließlich ließen die Autobahner am Ostermontag überraschend zwei Punkte beim Kellerkind Firnhaberau liegen. Außerdem ist der FCR seit fünf Partien ungeschlagen. Auf der anderen Seite ist der TSV Dasing das heimstärkste Team der Liga. Mit den ersten beiden Siegen hat sich der SSV Alsmoos-Petersdorf im Aufstiegskampf zurückgemeldet. Besonders wichtig war der 6:1-Erfolg beim BC Rinnenthal. Sollte der Knoten bei der hochveranlagten Offensive geplatzt sein, ist mit dem Fusionsklub im Endspurt zu rechnen. Am Sonntag kommt es dann zum Torjägerduell zwischen Matthias Benesch und Adelzhausens Dominik Müller. Zwar geht es tabellarisch für die Elf vom Römerweg um nicht mehr allzu viel, doch die Lichtenstern-Elf wird alles daran setzen, dass 1:6 aus dem Rückspiel vergessen zu machen. Im Platz zwei befindet sich auch nach wie vor der SC Griesbeckerzell, der mit dem TSV Firnhaberau ebenfalls vor einer Pflichtaufgabe steht.

Ein Duell um Platz sieben liefern sich am Sonntag der TSV Friedberg und der SC Mühlried. Beide Kontrahenten trennen nur drei Punkte in. Mit einem Sieg könnten die Herzogstädter am Konkurrenten vorbeiziehen. Im Kampf um Platz sieben ist auch noch der BC Rinnenthal involviert. Nach einem grandiosen Lauf kassierte das Team von Interimstrainer Markus Stief zuletzt eine satte 1:6-Pleite gegen Petersdorf.

Klar in der Favoritenrolle ist dagegen der Kissinger SC, der es in der Kreisliga Augsburg mit dem Schlusslicht FC Emersacker zu tun bekommt. Doch Trainer Marco Henneberg warnt: „Nach dem Topspiel gegen Dinkelscherben ist es nicht leicht, den Schalter umzulegen. Das Spiel wird so gesehen fast noch schwieriger.“ Bei einem Sieg winkt dem KSC allerdings die Tabellenspitze, denn Primus Dinkelscherben ist am Wochenende spielfrei.