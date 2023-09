Fußball-Kreisliga Augsburg

Auch Anhausen kann den Kissinger SC nicht bremsen

Plus Der Kissinger SC ist in der Fußball-Kreisliga Augsburg in dieser Saison noch ungeschlagen. Der TSV Merching vergibt zwei "tausendprozentige" Chancen.

Auch im vierten Spiel der Fußball-Kreisliga Augsburg blieb der Kissinger SC jetzt ungeschlagen. Der TSV Merching wartet dagegen weiter auf seinen ersten Heimsieg.

Kissinger SC – SSV Anhausen 3:0

Im Stadion des SV Ried, auf das der Kissinger SC aufgrund des Unwetterschadens am eigenen Sportplatz ausweichen musste, setzten sich die Gastgeber ohne ihren Top-Torjäger Roman Große mit 3:0 gegen den SSV Anhausen durch. Damit stehen drei Siege sowie ein Unentschieden zu Buche. In der 37. Minute brachte Ferdinand Fuchs Kissing in Führung. Nach einer cleveren, kurz ausgeführten Ecke landete der Ball bei Fuchs, der den Ball unhaltbar ins kurze Eck zum 1:0 jagte. Der Torschütze selbst musste nur eine Minute später aufgrund überharten Einsteigens zehn Minuten das Feld verlassen, doch Anhausen nutzte die Überzahl nicht aus. Nach dem Seitenwechsel war der KSC die überlegene Mannschaft. So rettete nach einem Schuss von Marlon Gritzner erst die Latte, in Minute 58 war es aber dann soweit, der eingewechselte Alexander Ostenrieder mit einem schönen Tor zum 2:0 für den Kissinger SC. Spätestens mit dem 3:0 durch Milan Kugler machte der KSC den Deckel drauf. Für den SSV Anhausen ist es nach drei Unentschieden in drei Spielen die erste Niederlage der Saison. (lost)

