Kissing siegt und Merching verliert auswärts

Lukas Genitheim (am Ball) traf beim 3:2-Auswärtssieg von Kissing am Sonntag in Diedorf. Foto: Rudi Fischer (Archiv)

Plus KSC gewinnt glücklich mit 3:2 in Diedorf. Der Merchinger Trainer Günter Bayer ist unzufrieden.

Diedorf – Kissing 2:3

„Am Ende ein glücklicher Sieg.“ Diese Aussage vom Kissinger Trainer Andreas Schaile lässt sich ganz einfach erklären, wenn man auf die Torfolge achtet, die zum 3:2-Erfolg seines Teams in Diedorf führte. In der ersten Halbzeit gaben die Gäste den Ton an und führten daher auch mit 2:0. Lukas Genitheim traf per Kopf nach einem Freistoß von Ferdinand Fuchs, dann traf Roman Große bereits zum achten Mal in dieser Runde. Nach einem Eckball kamen die Diedorfer durch Maximilian Mayer zum Anschluss, wobei sein Teamkamerad Elias Eser gerade eine Zeitstrafe verbüßte. Was Schaile ganz wichtig war an diesem Tag: „Die Moral in der Mannschaft hat gestimmt.“ Sie ließ sich auch nach dem Ausgleich durch Nicolas Ott nicht aus dem Konzept bringen, sondern sicherte sich durch einen Treffer von Milan Kugler, der in der 90. Minute eine Vorarbeit von Guiliano Stark verwertete, die drei Punkte, sodass Schaile schließlich betonte: „Milan hat es so gemacht, wie es ein Stürmer machen muss.“ Und zum Endstand meinte er: Absolut verdient.“ (jeb)

Welden – Merching 2:1

Im Duell der Aufsteiger kam der TSV Welden zu seinem ersten Saisonsieg. „Sehr bitter für uns“, kommentierte Gästetrainer Günter Bayer die 1:2-Niederlage seiner Merchinger Mannschaft: „Wir wären mit einem Unentschieden zufrieden gewesen.“ Danach sah es auch lange Zeit aus. Denn der entscheidende Treffer kam erst in der 90. Minute zustande, der ging auf das Konto von Maximilian Wurm, der unten rechts erfolgreich war. Nach Aussage von Bayer war es der einzige Schuss der Hausherren aufs Tor im ganzen zweiten Abschnitt. Und dann beklagte er ein Manko, dass seine Leute schon wiederholt an den Tag legten: „Wir sind einfach nicht clever genug.“ Norbert Wagner hatte Merching mit einem Foulelfmeter in Front gebracht, ein „dubioser Handelfmeter“ (Bayer) führte zum Ausgleich in der 75. Minute durch Benjamin Haase. Ein Grund für die Niederlage der Gäste war sicher auch die personelle Lage auf Grund vieler Ausfälle. (jeb)

