Fußball-Kreisliga

25.09.2023

Beste Chancen des Spiels - trotzdem kommt Kissing nicht durch

Plus Der Kissinger SC verliert gegen Pfersee. Merching feiert hingegen seinen Sieg im Aufsteigerduell.

Der Kissinger SC kommt nicht in die Spur. Das Team von Trainer Andres Schaile ist nun seit drei Spielen ohne Sieg. Gegen den TSV Pfersee kassierte der KSC eine Heimniederlage. Dagegen feierte der TSV Merching einen wichtigen Dreier beim Schlusslicht und setzte sich von der Gefahrenzone ab.

Kissinger SC – TSV Pfersee 0:2

In einem Spiel mit wenig Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Halbzeit. Die beste Gelegenheit in Durchgang eins hatten die Kissinger. Eine Flanke von Franko Berglmeier erreichte Fabin Strehle, der allerdings knapp verfehlte. Nach dem Seitenwechsel zeigte Pfersees Stürmer Phillip Schmid, warum er in der Torjägerliste auf Platz eins der Liga steht. Erst traf er in der 65. Minute nach guter Einzelaktion mit dem linken Fuß ins lange Eck zum 1:0. Zehn Minuten später machte er erneut nach starker Einzelaktion das 2:0. Über links bekam er den Ball, tunnelte seinen Gegenspieler, tauchte allein vor Kissings Torwart Nico Beil auf und blieb eiskalt vor dem Tor. Dem Kissinger SC gelang im gesamten Spiel nichts mehr und damit blieb es beim 0:2 in einem chancenarmen Spiel.

