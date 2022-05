Dasing feiert 8:1-Kantersieg und erobert Platz zwei

Der TSV Dasing ist dank eines 8:1-Erfolgs gegen den BC Aresing Tabellenzweiter der Oststaffel. Drei Elfmeter in einer Halbzeit ebnen den Weg zum Schützenfest.

Dasing Der TSV Dasing ist durch einen 8:1-Erfolg gegen den BC Aresing nun Zweiter der Kreisliga Ost. Dabei gab es gleich drei Elfmeter für die Autobahner. Der BC Adelzhausen unterlag bei der TSG Untermaxfeld.

TSV Dasing – BC Aresing 8:1

Schon nach sieben Minuten gab es das erste Mal Strafstoß – Marco Ruppenstein verwandelte zur Führung. Nur zwei Minuten erhöhte Gabriel Ögünc auf 2:0 per Foulelfmeter und nach weiteren vier Minuten traf Ruppenstein zum 3:0, wodurch die Partie bereits entschieden war. Einen Bärendienst leistete sichdann BCA-Spielertrainer David Ibraimovic , als er in einer Szene wegen Ball wegschlagen und Schiedsrichterbeleidigung die Ampelkarte sah. Aals nach einer halben Stunde Josef Winter im Strafraum Gabriel Ögünc den Fußballschuh von den Socken trat, durfte Milan Vajagic den dritten Strafstoß zum 4:0 verwandeln. Simon Gilg traf noch vor dem Wechsel zum 5:0-Pausenstand. Die eingewechselten Stefan Baumüller, Fabian Schmid und Simon Gilg legten drei weitere Treffer nach, ehe die Gäste durch Marco Kutscherauer zum Ehrentreffer kamen. Dasing Trainer Jürgen Schmid zeigte sich angetan von der Leistung seiner Mannschaft, die nun den Relegationsplatz im Blick hat. „Wir haben mit unseren frühen Treffer schnell für klare Verhältnisse gesorgt.“ Zuvor hatte TSV-Schlussmann Daniel Büchler mit einer Glanztat gegen Simon Köthe seinen Kasten noch sauber halten können. Schmid blikcte derweil schon einmal voraus, denn Zeit zum Feiern bleibt den Dasingern nicht: „Es bleibt wenig Zeit zum Ausspannen, denn am Sonntag sind wir gegen Burgheim erneut gefordert.“ (r.r)

Untermaxfeld – Adelzhausen 2:0

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der siebten Minute durch Matthias Irl in Führung. Im zweiten Durchgang legte Untermaxfeld dann durch André Ruf in der 71. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Dieses Resultat verteidigte die TSG bis zum Schlusspfiff, wodurch drei wichtige Zähler auf das Habenkonto wanderten. (AZ)