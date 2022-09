Fußball-Kreisliga

vor 44 Min.

Drama an der Autobahn: Friedberg siegt in letzter Sekunde in Dasing

Plus Der TSV Friedberg gewinnt beim TSV Dasing mit 4:3 und bleibt Rinnenthal auf den Fersen. Die Verfolger aus Griesbeckerzell und Petersdorf feiern Kantersiege.

Artikel anhören Shape

Die Top vier der Kreisliga Ost gab sich am Wochenende keine Blöße, wobei sich Spitzenreiter BC Rinnenthal lange zeit schwertat. Verfolger TSV Friedberg musste dabei sogar bis zur 95. Minute warten, ehe der Siegtreffer fiel. In Dasing sahen die Fans dabei zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. Ähnlich ging es beim Lokalderby zwischen Inchenhofen und Oberbernbach zu, dass am Ende keinen Sieg fand. In Pöttmes weiß man nach dem Schlusspfiff nicht so recht, ob man sich über einen Punkt freuen, oder zwei verlorene Punkte ärgern soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen