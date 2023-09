Fußball-Kreisliga

vor 17 Min.

Duell zweier Freunde: Zwei Trainer zwischen Schmerztablette und Bier

Plus Der BC Rinnenthal muss beim FC Affing ran. Die Trainer Maximilian Merwald und Tobias Jorsch kennen sich gut und sind vor dem Spiel gemeinsam auf dem Plärrer.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Als der BC Rinnenthal in der Relegation den Aufstieg verpasste, saß BCR-Spielertrainer Maximilian Merwald mit gesenktem Kopf auf dem Rasen. Einer der Ersten, die ihn wieder aufbauten, war Tobias Jorsch, seines Zeichens Trainer des FC Affing. Am Sonntag treffen die beiden Freunde erstmals in einem Duell aufeinander. Geheimnisse gibt es kaum, dafür einen Plärrerbesuch.

Gut lachen hatte Affings Trainer Tobias Jorsch nach zuletzt zwei Siegen in Folge. Foto: Sebastian Richly

Denn gemeinsam besuchten die beiden Freunde am Freitagabend Schwabens größtes Volksfest in Augsburg. Beide kennen sich bestens aus gemeinsamen Affinger Tagen. Unter Jorsch war Merwald viele Jahre Kapitän. Das Duo schaffte gemeinsam den Aufstieg in die Bezirksliga. Nun stehen sich die Freunde erstmals in einem Pflichtspiel gegenüber. „Ich habe meiner Mannschaft schon gesagt, dass wir unmöglich verlieren dürfen. Das darf ich mir dann ewig anhören“, so Jorsch, der hinzufügt: „Natürlich ist es für uns ein besonderes Spiel, aber es gibt auch nur drei Punkte.“ Eine Wette gab es bis Freitagnachmittag übrigens noch nicht. „Mal schauen, ob wir noch etwas ausmachen. Maxi ist Jurist, der schlängelt sich dann eh wieder raus“, so Jorsch, der nach den beiden Auftaktpleiten bereits Rücktrittsgedanken hatte:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen