Elfmeter entscheiden - Kissing und Merching fahren Siege ein

Plus Der TSV Merching bejubelt den ersten Heimsieg der Saison. Zwei Standards ebnen den Erfolg. Auch beim Kissinger SC spielen die Standards eine tragende Rolle.

Sowohl der Kissinger SC als auch der TSV Merching konnten ihre Heimspiele in der Kreisliga Augsburg gewinnen. Der KSC bleibt dank des 2:1-Erfolgs gegen Welden am Spitzenduo dran. Merching rückte dank des Sieges auf Rang sieben vor und ist aktuell bester Aufsteiger. Dieses Mal gab es sogar noch eine Premiere.

Merching - Westheim 2:0