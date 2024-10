Schon seit Wochen gibt es bei den Fußballern des TSV Friedberg kaum ein anderes Thema: Das Stadtderby bei den Sportfreunden Friedberg, das am Samstag ab 15 Uhr ausgetragen wird. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden ersten Mannschaften in einem Ligaspiel seit rund 20 Jahren. Die Brisanz ist groß, so ist die Stimmungslage bei den Kontrahenten.

