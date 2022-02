Friedberg startet

Neben einem Abgang gibt es beim TSV auch ein neues Gesicht.

Die Fußballer des TSV Friedberg haben mit der Vorbereitung auf die Restsaison begonnen. In der Winterpause gab es rund um das Trainerteam Emanuel Baum und Co-Trainer Rene Kunke ein paar kleine Veränderungen.

Der erst im Sommer von Schwaben Augsburg zum TSV Friedberg gewechselte Tiago Mendes bat um die Freigabe für den Bayernliga-Kader von Türkspor Augsburg (wir berichteten). Dafür gibt es auch einen Rückkehrer zu vermelden. Elias Stockinger, der einige Jahre in der Jugend in Friedberg ausgebildet wurde, kehrt vom TSV Mühlhausen zurück nach Friedberg. Zudem wird Patrick Hackl aus der zweiten Mannschaft die Vorbereitung im Kader des Kreisligateams bestreiten. Mit Haci Ay und David Omowanile, die beide in der Vorrunde verletzungsbedingt noch keine Punktspiele bestreiten, stehen zwei weitere Spieler für die Rückrunde zur Verfügung. „Wir freuen uns, dass es wieder weitergeht, und werden die Vorbereitung und Rückrunde nutzen, um unsere junge Mannschaft weiterzuentwickeln“ so Baum.

Los mit dem Ligabetrieb geht es für den TSV am 20. März gegen den BC Adelzhausen. (AZ)

Testspiele

TSV Aindling – TSV (Sa., 19. Februar, 13 Uhr in Gersthofen)

TSV Königsbrunn – TSV (Sa., 26. Februar, 14.30 Uhr)

TSV Neusäß – TSV

(So., 27. Februar, 14 Uhr)

Türk Königsbrunn – TSV (Fr., 4. März, 19 Uhr)

DJK Gebenhofen – TSV (So., 6. März, 19 Uhr in Gersthofen)