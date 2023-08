Fußball-Kreisliga

14:00 Uhr

Friedberg stürmt an Spitze - Aichach mit Ausrufezeichen gegen Petersdorf

Plus Der TSV Friedberg schlägt den FC Affing mit 5:1 und ist erster Tabellenführer. Der BC Rinnenthal müht sich zu einem Sieg. Der BC Aichach schießt Petersdorf ab.

Mit Toren geizten die Mannschaften in der Kreisliga ost zum Auftakt nicht. Insgesamt fielen 28 Treffer, die meisten davon im aller ersten Heimspiel der neugegründeten SG Stätzling II/Igenhausen. Für einen Paukenschlag sorgte der TSV Friedberg, der Absteiger FC Affing abschoss und die Tabellenspitze übernahm. Eindeutig verlief auch das Duell der Mitfavoriten zwischen dem BC Aichach und dem SSV Alsmoos-Petersdorf. Der letztjährige Vizemeister aus Rinnenthal müht sich zum Sieg gegen Oberbernbach. Der TSV Pöttmes unterliegt im Duell der Kumpels.

Der BC Aichach um Markus Winkler (links) ließ Joachim Markaj und dem SSV Alsmoos-Petersdorf keine Chance. Foto: Wilhelm Baudrexl

BC Aichach – Petersdorf 4:0

Einen Start nach maß legte der BCA im Duell zweier Titelanwärter hin. „Es war ein hoch verdienter Sieg. Wir haben den Schwung aus der Vorbereitung mitgenommen und eine sehr gute Leistung gezeigt“, so Aichachs Vorstandsmitglied Klaus Ratzeck. Die Gastgeber hatten das Spiel im Griff und ließen über 90 Minuten kaum eine Torchance der Petersdorfer zu. Das neue Trainerduo um Markus Kurzhals auf der Sechs und Sebastian Stegmeir in der Innenverteidigung stand sicher. Selbst musste sich der BCA aber bis kurz vor der Halbzeit gedulden, ehe Lukas Wagner die Führung erzielte. Kurz nach der Pause gab es den einzigen Wermutstropfen. Maximilian Schmuttermair verletzte sich schwer am Knie und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Durch die Verletzung gab es einen Bruch im Aichacher Spiel. Die Entscheidung fiel dann rund zehn Minuten vor dem Ende. Zunächst erzielte Marcus wehren das 2:0, ehe Martin Miesl per Traumtor aus 20 Metern das 3:0 kurz darauf nachlegte. Den Endstand besorgte Wehren in der Nachspielzeit. (sry-)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .