Friedberg und Rinnenthal drehen auf: Aichach hadert, Pöttmes verliert

Dank eines 3:1-Erfolgs gegen den SC Oberbernbach fierte der TSV Friedberg den zweiten Sieg im zweiten Spiel und verteidigt Platz zwei. Zell holt im Landkreisderby den ersten Dreier. Dasing gibt 2:0-Führung aus der Hand. Das Duell der Torjäger geht an Peterdorfs Stefan Simonovic. Für den BC Aichach reicht es trotz drei Toren nicht zum Sieg.