Im Abstiegskampf angekommen: Stätzling II verschärft Friedberger Krise

Plus Die SG Stätzling II/Igenhausen gewinnt das Kellerduell beim TSV Friedberg nach Rückstand mit 2:1. Nun beginnt das große Zittern bei den Gastgebern.

Die Talfahrt des TSV Friedberg geht weiter. Im Duell der beiden formschwächsten Teams der Kreisliga Ost unterlagen die Herzogstädter der SG Stätzling II/Igenhausen und muss mehr denn je um den Klassenerhalt zittern. Dagegen darf die Spielgemeinschaft wieder hoffen. Für die Truppe von Trainer Christian Jauernig waren es die ersten Punkte im Kalenderjahr 2024 überhaupt. Zwei Routiniers machen den Unterschied. Wie Friedbergs Trainer René Kunkel mit dem Abstiegskampf umgeht und den Klassenerhalt schaffen will.

"Wir haben einfach nicht das Glück. Derzeit läuft es nicht und wir gewinnen die Spiele nicht. Die Niederlage ist richtig bitter, passt aber aktuell ins Bild", so Kunkel. Dabei begann sein Team gut, hatte im ersten Durchgang deutlich mehr Spielanteile und auch gute Chancen. "Wir haben gar nichts zugelassen. Zwar war Stätzling gut aufgestellt, aber wir hätten die Partie gewinnen müssen. Jetzt stehen wir wieder mit leeren Händen da." Die Friedberger müssen weiter auf den ersten Dreier 2024 warten. Kunkel: "Das wäre so wichtig. Bei uns muss nur der Knoten platzen. Die Qualität haben wir, aber wenn du unten drinstehst, dann ist es schwierig das abzulegen. Selbst die Führung hat nichts genutzt."