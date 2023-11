Im grauen Mittelfeld: Kissing und Merching verlieren

Plus Der Kissinger SC kassiert gegen Ottmarshausen die zweite Niederlage in Folge. Der TSV Merching ist offensiv zu harmlos und verliert beim TSV Pfersee.

Keine Punkte gab es für die heimischen Fußballmannschaften in der Kreisliga Augsburg. Eine überraschende Heimniederlage kassierte der Kissinger SC gegen den SV Ottmarshausen. Der TSV Merching verlor beim TSV Pfersee. Damit ist nach der Hinrunde klar: nach oben geht nicht mehr viel.

Kissinger SC - Ottmarshausen 1:2