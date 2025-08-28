Merching weiter das Nonplusultra – Kissing und Friedberg wollen das Ruder herumreißen

Für die Friedberger Kreisligisten steht am Wochenende der sechste Spieltag auf dem Programm. Der SV Merching will dabei seine starke Serie gegen Diedorf ausbauen, während den SV Mering II eine knifflige Aufgabe erwartet. Der Kissinger SC und die SF Friedberg hoffen, ihre Negativserien zu stoppen, und die SF Bachern peilen den ersten Sieg in ihrer Kreisliga-Historie an.

TSV Merching: Der TSV Merching konnte seine Serie am vergangenen Spieltag mit einem 1:0-Erfolg über den FC Tur Abdin Augsburg fortführen und holte somit seinen fünften Sieg im fünften Spiel, ohne dabei einen Gegentreffer zu kassieren. Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die Merchinger den TSV Diedorf, der nach einem spektakulären Saisonstart mit einem 7:3-Kantersieg über den SV Ottmarshausen zuletzt ins Straucheln geraten ist und seitdem lediglich einen Zähler einfahren konnte.

„Wir dürfen Diedorf auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Wir sind zwar in der Lage zu gewinnen, aber nur mit voller Konzentration“, erklärt Trainer Günter Bayer. Der erfahrene Coach hebt dabei besonders Stürmer Benedikt Steinbacher heraus, der bislang sechs Treffer und eine Vorlage auf sein Konto verbuchen konnte: „Sie leben in der Offensive von Steinbacher, auf den wir besonders aufpassen müssen.“

Merching empfängt Diedorf, Mering II gegen Neusäß, Kissing ebenfalls zu Hause gegen Pfersee

SV Mering II: Mit einem klaren 5:1-Erfolg beim ASV Hiltenfingen setzte die junge Zweitvertretung des SV Mering das passende Ausrufezeichen und fand damit die richtige Antwort auf die beiden zuvor sieglosen Spiele. Besonders Oliver Knoll stach dabei mit seinem Dreierpack hervor und leitete die wichtigen drei Punkte für seine Mannschaft ein. Damit rangiert der MSV mit sieben Punkten derzeit auf Platz fünf und trifft am Sonntag bereits um 13 Uhr auf Aufsteiger TSV Neusäß. Die Gäste erwischten einen starken Saisonstart und sammelten in ihren ersten vier Partien bereits zehn Zähler.

Kissinger SC: Für den Kissinger SC geht es nach einer ernüchternden englischen Woche mit zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer darum, zurück auf die Erfolgsspur einzubiegen. Dafür empfängt der KSC ebenfalls am Sonntagnachmittag um 15 Uhr den TSV Pfersee, der mit sechs Punkten im Tabellenmittelfeld rangiert. „Die englische Woche lief ernüchternd, gerade im Hinblick darauf, dass wir verdient und ohne eigenen gefährlichen Aktionen verloren haben“, resümiert Spielertrainer Franko Berglmeir.

Der junge Spielertrainer des KSC hofft, dass seine Mannschaft das Ruder umreißen kann: „Die Trainingsleistung diese Woche war deutlich besser, als noch in der vergangenen. Wir wollen besonders zuhause wieder drei Punkte sammeln und an den oberen Plätzen dranbleiben.“

Sportfreunde Friedberg empfängt Berg im Gau, Sport-Freunde Bachern den SSV Alsmoos-Petersdorf

SF Friedberg: Die SF Friedberg erleben bislang eine durchwachsene Saison. Zwei Siege – ein 3:1-Erfolg gegen den TSV Pöttmes und ein 1:0 über Absteiger Griesbeckerzell – stehen drei Niederlagen gegenüber. Besonders schmerzhaft waren dabei die beiden jüngsten 0:4-Pleiten: erst beim TSV Rain II, dann zu Hause gegen den BSV Berg im Gau. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr wartet nun das Duell beim Tabellennachbarn Gerolsbach. Beide Teams haben bislang sechs Punkte auf dem Konto und wollen mit einem Sieg einen wichtigen Befreiungsschlag landen.

SF Bachern: Die SF Bachern standen am vergangenen Spieltag dicht vor dem ersten Sieg ihrer Kreisliga-Historie. Nach einer frühen 2:0-Führung durch Doppeltorschütze Kevin Seifert schien der Erfolg greifbar, doch in den Schlussminuten kassierte die Mannschaft noch zwei Gegentreffer und musste sich schließlich mit 2:3 geschlagen geben. Bereits am Freitagabend um 18:15 Uhr wartet die nächste Aufgabe: Die Bacherner empfangen den Tabellenvierten SSV Alsmoos-Petersdorf, der mit zehn Punkten einen starken Saisonstart hingelegt hat. Hoffnung schöpfen die Hausherren aus ihrer bisherigen Heimbilanz – in beiden Heimspielen dieser Saison blieben sie ungeschlagen und sammelten dort ihre einzigen beiden Zähler.