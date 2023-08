Fußball-Kreisliga

12:00 Uhr

Kein Sieger im Derby: Elfmeter rette Kissing gegen Merching

Plus Der Kissinger SC und der TSV Merching trennen sich im Derby zum Auftakt 1:1. Ein später Elfmeter sorgt für Diskussionen. Beide Trainer sind dennoch zufrieden.

Von Sebastian Richly

Keinen Leckerbissen sahen die rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Derby zwischen dem Kissinger SC und dem TSV Merching. Das Geschehen spielte sich weitgehend im Mittelfeld ab. Lange Zeit sah es nach einem Sieg des Aufsteigers aus. Ein Elfmeter kurz vor dem Ende brachte den Ausgleich.

Kissings Trainer Andreas Schaile sah ein leistungsgerechtes Remis. Foto: Hieronymus Schneider

„Wir können mit dem Punkt leben. Es war ein umkämpftes Spiel mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. Es war ein klarer Elfmeter, wodurch wir noch den verdienten Ausgleich erzielt haben“, so Kissings Trainer Andreas Schaile. Was war passiert? In der 87. Minute kam Kissings Ferdinand Fuchs nach einem Zweikampf mit Merchings Peter Müller zu Fall. Die Pfeife des jungen Schiedsrichters Alexander reiter (TSV Dasing) bleib zunächst stumm. Nach Rücksprache mit seinem Linienrichter zeigte er dann auf den Punkt. Roman Große ließ sich die Chance zum späten Ausgleich nicht entgehen. Die Führung für die Merchinger erzielte ausgerechnet der Ex-Kissinger Andreas Lachner nach einer Flanke per Kopf nach 35 Minuten. Zuvor hatte Große die große Chance auf die Kissinger Führung, doch er schob den Ball am Tor vorbei. Ansonsten gab es wenig Möglichkeiten. Während die Merchinger in Halbzeit eins die aktivere Mannschaft waren, riskierte der KSC im zweiten Durchgang mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen