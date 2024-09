Der TSV Merching bleibt in der Kreisliga Augsburg weiter ungeschlagen und steht nur aufgrund eines schlechteren Torverhältnisses nicht an der Spitze. Direkt dahinter kann sich der Kissinger SC mit einem Auswärtssieg in Pfersee festbeißen, während die Zweitvertretung des SV Mering eine deutliche Niederlage einstecken muss.