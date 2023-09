Fußball-Kreisliga

vor 45 Min.

Kissing kassiert in Unterzahl erste Niederlage - Merching überrascht

Plus Der Kissinger SC verliert erst Marlon Gritzner und dann das Spiel. Der kampfstarke TSV Merching holt beim Aufstiegsanwärter FC Königsbrunn einen Punkt.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Der Kissinger SC gerät in Unterzahl und verliert im Anschluss das erste Mal in dieser Saison in der Kreisliga Augsburg. Der TSV Merching feiert einen Teilerfolg gegen den FC Königsbrunn.

TSV Königsbrunn – Kissinger SC 1:0

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen