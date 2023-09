Fußball-Kreisliga

Kissing und Merching müssen sich mit einem Punkt zufriedengeben

Plus Merching und Kissing kommen in der Fußball-Kreisliga Augsburg nicht über ein Unentschieden hinaus. Beim KSC gibt es einen Totalausfall in Halbzeit eins.

Nach der ersten Saisonniederlage ist dem Kissinger SC in der Fußball-Kreisliga Augsburg in Hiltenfingen nur bedingt eine Wiedergutmachung gelungen. Auch für Merching gab es gegen Ottmarshausen nur einen Punkt.

Hiltenfingen – Kissing 1:1

Von einem „Totalausfall in Halbzeit eins“ sprach Kissings Trainer Andreas Schaile. So gingen auch folgerichtig die Gastgeber in der 45. Minute aus einer eigentlich ungefährlichen Aktion in Führung. Hiltenfingens Valentin Schmid setzte sich gegen drei Gegenspieler durch und schloss in den Winkel ab. In der Pause wechselte Schaile und stellte um – das zeigte Wirkung. In der 70. Minute stand Roman Große nach einer Ecke von Ferdinand Fuchs komplett blank und schob den Ball ins Tor. Auch danach hatten die Kissinger gute Gelegenheiten. In der 90. Minute dann die gefährlichste: Nach einer Ecke verlängerte Lukas Genitheim per Kopf, der Ball landete beim eingewechselten Julian Prisciano, der es nicht schaffte, den Ball aufs leere Tor über die Linie zu drücken. „Wenn man nur 45 Minuten Fußball spielt, hat man sich nicht mehr als ein Unentschieden verdient, so was kann man sich in der Kreisliga nicht erlauben“, ärgerte sich Schaile. (lost)

