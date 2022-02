Kissing wildert in Neusäß

KSC holt drei Spieler vom Ligakonkurrenten. Trainer Marco Henneberg verlängert. Wechsel bei der Zweiten.

Zur Winterpause liegt der Kissinger SC auf Platz zwei der Kreisliga Augsburg. Spitzenreiter Dinkelscherben ist zwar schon sechs Punkte enteilt, doch bei sieben Zählern Vorsprung auf Rang drei, liegt das Team von Trainer Marco Henneberg voll auf Kurs Relegation. Nun hat sich der KSC nochmals verstärkt und bei einem Konkurrenten zugeschlagen. Gleich drei Spieler wechseln vom Ligakonkurrenten und Rivalen um Platz zwei TSV Neusäß nach Kissing.

Kein Unbekannter im Wittelsbacher Land ist Julian Schmid. Der Mittelfeldspieler war in der Saison 2016/17 für den FC Affing in der Bezirksliga am Ball. Ausgebildet wurde der 26-Jährige beim 1. FC Nürnberg und bei der SpVgg Greuther Fürth. Vor seiner Zeit in Neusäß ging Schmid für den Bezirksligisten SC Bubesheim auf Torejagd. Das Torekonto nach oben schrauben soll vor allem Lukas Siebert. Der 20-Jährige traf für Neusäß in 15 Spielen zehn Mal. Mit einem Doppelpack fügte Siebert Kissing die erste Saisonniederlage zu. Dritter im Bunde ist Mike Fleps. Der 25-Jährige ist im Mittelfeld zuhause.

Am Montag bat Henneberg, der zusammen mit seinem Co-Trainer Dardan Gashi, bereits für die kommende Saison beim KSC zugesagt hat, zum Trainingsauftakt. Auch Torwart-Trainer Tobias Stangl bleibt in der kommenden Saison dem KSC treu. Für den Kissinger SC stehen vor dem Restrundenstart am 12. März beim Kellerkind TSV Schwabmünchen II mehrere Testspiele auf dem Programm. Am 7. Februar beginnt dann für die Zweite Mannschaft die Vorbereitungsphase. Hier übernimmt der bisherige Co-Trainer Immanuel Bruns-Tudela zusammen mit Mannschaftskapitän Alexander Baier die Verantwortung bis Saisonende. Der bisherige Trainer Ralf Weihmann ist nicht mehr an Bord. (AZ)

Testspiele

KSC – Ehekirchen (Sa., 5. Februar, 14 Uhr)

KSC – Mering (Sa., 12. Februar, 14 Uhr)

KSC – Bubesheim (Sa., 19. Februar, 16 Uhr)

KSC – Ecknach (Sa., 26. Februar, 14 Uhr)

KSC – Rinnenthal (Di., 1. März, 19 Uhr)

KSC – Inningen (Sa., 5. März, 14 Uhr)