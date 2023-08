Fußball-Kreisliga

26.08.2023

Knappe Partie: Rinnenthal und Alsmoos ringen um den Sieg

Plus Bei Auswärtssieg des SSV Alsmoos-Petersdorf beim BCR fallen gleich neun Tore. Zwei Begegnungen in Nachbarschaft des Stadtteils werden nach dem Orkan abgesagt.

Spannende Partien erwartete die Zuschauer auch an diesem Wochenende in der Kreisliga. Nicht stattfinden konnten gestern die Spiele in Dasing und im Friedberger Stadtteil Stätzling. Sie wurden nach dem verheerenden Unwetter am Samstag abgesagt.

Rinnenthal – Alsmoos-Petersdorf 4:5

