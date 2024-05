Merching dreht Spiel und macht Klassenerhalt endgültig perfekt

Der TSV Merching gewinnt das Kellerduell in der Fußball-Kreisliga Augsburg und jubelt doppelt. Der Kissinger SC verliert und rutscht auf Platz sechs ab.

Der TSV Merching hat den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga Augsburg jetzt auch offiziell geschafft. Zwei Spieltage vor Saisonende kann der Aufsteiger um Trainer Günther Bayer nicht mehr auf einen Abstiegsrelegationsplatz abrutschen. Dem Kissinger SC dagegen ist der Angriff auf Tabellenplatz vier misslungen.

TSV Merching – TSV Königsbrunn 5:2

Es dauerte eine gewisse Zeit, ehe die Merchinger Fußballer so richtig in Tritt kamen. Maximilian Schickentanz hatte die Gäste, die sich möglicherweise auf die Abstiegsrelegation einstellen müssen, in Führung gebracht. Dann schlug Julian Schmid zweimal zu, sodass sein Team mit einem 2:1-Vorsprung in die Pause gehen konnte. Peter Müller war danach ebenfalls erfolgreich, doch dann mussten die Hausherren für kurze Zeit zittern. Trainer Günter Bayer bewertete den folgenden Elfmeter, den Murat Colli nutzte, als zweifelhaft: "Da sind schon viele Spiele gekippt." Diesmal aber lief es anders. Julian Schmid erzielte seinen dritten Tagestreffer und in der Nachspielzeit stellte Mike Fleps per Elfmeter den Endstand her. Gleich drei Akteure wurden mit Gelb-Rot ausgeschlossen, auf Seiten der Gastgeber erwischte es Marcel Salgado. "Der Sieg ist vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen", meinte Bayer: "In der zweiten Halbzeit haben wir die entscheidenden Tore im richtigen Moment gemacht." (jeb)

TSV Zusmarshausen – Kissinger SC 5:2

Bereits in der vierten Minute nahm TSV-Spieler Alex Storzer vor rund 100 Zuschauern einen Schubser im Strafraum dankend an. Mit dem anschließenden Elfmeter scheiterte Lukas Drechsler jedoch am starken Kissinger Keeper Daniel Sedlmeier. Zusmarshausen blieb am Drücker und Jaumann (13.) nach schöner Noack-Vorlage sowie Max Drechsler (35.) nach Jaumann-Zuspiel und erneut Max Drechsler per Elfmeter-Nachschuss (45.) schossen eine scheinbar beruhigende 3:0-Halbzeitführung heraus. Danach drehten die Gäste auf, vor allem die eingewechselten Prisciano und Pflanz. Letzterer köpfte eine Ecke zum 3:1 ein (47.). Prisciano wurde nur fünf Minuten später im Strafraum gehalten: Elfmeter. Roman Grose verwandelte den dritten Elfmeter der Partie sicher zum Anschluss. Die Partie drohte zu kippen, doch einen wuchtigen Abschluss von Lukas Drechsler konnte Sedlmeier nicht festhalten und Alex Storzer staubte zum 4:2 ab (63.). Beim 5:2 veredelte Storzer einen Heber von Sebastian Müller volley ins lange Eck (96.). (nff)