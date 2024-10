In der Kreisliga Augsburg hat der TSV Merching seinen Faden verloren und kann zum zweiten Mal in Folge nicht gewinnen, gegen den SV Schwabegg springt nur ein Remis heraus. Auch der Kissinger SC spielt in Diedorf unentschieden, während der SV Mering II den ASV Hiltenfingen deutlich mit 4:1 abfertigen kann.

