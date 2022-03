Packende Nullnummer: Zell fehlen gegen Dasing wenige Zentimeter zum Sieg

Plus Lukas Bittner bewahrt Dasing in Griesbeckerzell vor einer späten Niederlage. Petersdorf unterliegt im Topspiel, während Rinnenthal und Friedberg jubeln.

Gleich mehrere Spitzenspiele gab es am Wochenende in der Fußball-Kreisliga Ost. Dabei kassierte der SSV Alsmoos-Petersdorf einen deutliche Niederlage gegen Spitzenreiter TSV Rain II. Im Verfolgerduell zwischen dem SC Griesbeckerzell und dem TSV Dasing fielen keine Tore, daher wurden die Punkte geteilt. Wichtige Siege fuhren Rinnenthal und der TSV Friedberg ein. Aichach gewinnt das BCA-Duell.