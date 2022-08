Peterdorf erklimmt die Spitze - kein Sieger im Stadtduell

Plus Petersdorf erobert gegen Dasing die Spitze. Aichachs Keeper verdirbt Friedberg den Traumstart. Oberbernbach enthront den Spitzenreiter und feiert Historisches.

Nach drei Spieltagen führt ein Trio aus dem Wittelsbacher land die Tabelle der Kreisliga Ost an. Als einziges Team mit noch einer weißen Weste ist der SSV Alsmoos-Petersdorf, der gegen Dasing dieses mal über die Defensive das Spiel gewann. Den Siegtreffer erzielte einmal mehr Torjäger Stefan Simonovic, der mit vier Toren die Liste der besten Schützen gemeinsam mit Marco Rechenauer (Mühlried) und Fabian Scharbatke (Pöttmes) anführt. Auf den Fersen bleibt dem Primus der TSV Friedberg, der beim Stadtduell in Aichach beinahe noch den Siegtreffer erzielt hätte, aber noch ungeschlagen ist. Auf Rang drei folgt der SC Griesbeckerzell, der nach dem verpatzten Auftakt nun zwei souveränen Siege einfuhr. Der SC Oberbernbach stürzte den Tabellenführer DJK Langenmosen und jubelte über einen historischen Sieg. Noch ohne Dreifacherfolg sind der BC Adelzhausen und der SV Echsheim, die sich mit 3:3 trennten. Gleiches gilt für den Bezirksliga-Absteiger TSV Pöttmes, der erneut nicht über eine Punkteteilung hinaus kam.