Fußball-Kreisliga:

18:00 Uhr

Rinnenthal gewinnt in Zell: Friedberg erobert mit Schützenfest Spitze

Plus Der BC Rinnenthal gewinnt das Spitzenspiel. Der TSV Friedberg schießt sich mit Kantersieg an die Spitze und nutzt den Petersdorfer Patzer aus.

Am vierten Spieltag hat es nun auch den bisherigen Spitzenreiter SSV Alsmoos-Petersdorf erwischt. Erstmals in dieser Saison musste das Team von Spielertrainer Björn Wohlrab Punkte abgeben. Den Ausrutscher des Fusionsklubs nutzte der TSV Friedberg aus, der gegen Mühlried einen Kantersieg einfuhr und nun von Platz eins grüßt. Im Spitzenspiel setzte sich der BC Rinnenthal in Griesbeckerzell durch und ist nun Tabellenzweiter.

