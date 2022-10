Rinnenthaler Matchdemonstration: Vorsprung auf Verfolger wächst

Rinnethal siegt beim BC Aichach mit 4:0 und baut seinen Vorsprung aus. Friedberg verliert Verfolgerduell gegen Zell. Adelzhausen befreit sich dank Routinier.

Die Konkurrenz braucht allmählich ein Fernglas, um den BC Rinnenthal noch in der Tabelle erkennen zu können. Denn auch nach elf Spieltagen steht der BCR ungeschlagen an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost. Dank eines 4:0-Erfolgs beim BC Aichach ist der Vorsprung mittlerweile auf sieben Zähler angewachsen. Im Verfolgerduell setzte sich der SC Griesbeckerzell in Friedberg durch. Das Duell der Torjäger ging an einen Zeller. Deutlich enger ging es bei der Partie zwischen Pöttmes und Dasing zu. Für einen Coach war es eine besondere Partie. Der BC Adelzhausen konnte die Rote Laterne weitergeben.

BC Aichach – BC Rinnenthal 0:4

Die Gäste übernahmen vor rund 200 Zuschauern von Beginn an die Kontrolle. Zunächst scheiterten Benedikt Engl und Elias Bradl noch an BCA-Torwart Tanar Boysaner. In der zwölften Minute brach Engl nach einem Sololauf Tobias Friedl, der quer legte, zur Führung. Der BCR erspielte sich zahlreiche Chancen, doch weder Bradl noch Engl konnten beste Möglichkeiten verwerten. Die Hausherren ließen in der 25. Minute aufhorchen, als Can Raschid einen Kopfball an die Latte setzt. Aichach wurde nun stärker, doch die Abwehr des Spitzenreiters ließ nichts zu. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her. Marco Surauer verpasste das 0:2 knapp, ebenso wie wenig später Engl per Kopf. Auch der eingewechselte Jakob Seidl zielte 20 Minuten vor dem Ende knapp daneben. Doch eine Minute später fiel die Vorentscheidung. Michael Fuchs wurde im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Surauer. Nur zwei Minuten später lenkte BCR-Keeper Hannes Treffler einen Ball noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten. In der 82. Minute fiel die endgültige Entscheidung. Seidls Schuss konnte Boysaner noch an die Latte lenken, von dort sprang der Ball ins Tor. Steven Holzapfel markierte kurz vor Schluss den Endstand. (mapf)

TSV Friedberg – Griesbeckerzell 0:3

Weiter auf Talfahrt befindet sich der TSV Friedberg, der gegen die Zeller bereits früh in Rückstand geriet. Mit der ersten Aktion des Spiels traf Torjäger Sebastian Kinzel auf Vorlage von Simon Reiner. Kinzel war es auch, der nach 50 Minuten per Elfmeter für die Vorentscheidung sorgte. Friedberg versuchte sich, gegen die Niederlage zu stemmen, doch auch die Wechsel brachten offensiv nichts ein. Auch Friedbergs Torjäger Sebastian Kempf, der bereits elf Mal traf, blieb ohne Treffer. Den Schlusspunkt setzte auf der anderen Seite Oguzhan Ülger zum Endstand kurz vor dem Ende. (AZ)

Zweikampf zwischen dem Pöttmeser Spielertrainer Fabian Scharbatke (links Trikot) und Dasings Zoltan Szilvasi. Foto: Reinhold Rummel

TSV Pöttmes – TSV Dasing 1:2

Der Pöttmeser Spielertrainer Fabian Scharbatke war nach dem Schlusspfiff bedient: „Wir können unsere Ausfälle, heute waren sechs Stammkräfte nicht dabei, einfach nicht kompensieren“, so der Coach, der vor allem die Leistung seines Teams in Halbzeit eins bemängelte. Anders war die Stimmungslage bei Dasings Übungsleiter Johannes Putz, der bis zum Sommer noch in Pöttmeser die Kommandos gegeben hat: „Wir haben die Partie vor allem im ersten Abschnitt dominiert und uns dann auch verdient in Führung gebracht.“ Matchwinner war Milan Vajagic. Nach einer halben Stunde wurde er freigespielt und ließ Torhüter Jan Sprater keine Chance. Wenig später erhöhte Vajagic auf 2:0 nach einer scharfen Hereingabe von Nico Necker. Der Dasinger Torjäger erzielte nach dem Wechsel einen weiteren Treffer, der aber aufgrund eines Foulspiels abgepfiffen wurde. Pöttmes warf nun alles nach vorne. Nach einem Eckball der Dasinger leitete Maximilian Jahnel den Konter ein. Genau in diesem Moment kehrte Scharbatke von seiner Zeitstrafe zurück. Philipp Mauritz ließ Torhüter Janyga keine Abwehrchance beim Anschlusstreffer. Zum mehr reichte es aber nicht mehr, denn die Dasinger verteidigte den knappen Vorsprung über die Zeit. Marcel Rüffler hatte für die Gäste sogar den dritten Treffer auf dem Schlappen, aber Sprater konnte den Schuss noch den Torpfosten lenken. (r.r)

Adelzhausen –Petersdorf 2:1

Ein großer Stein fiel den Spielern des BC Adelzhausens in der Nachspielzeit vom Herzen. Mit der letzten Aktion erzielte Routinier Christoph Mahl den Siegtreffer im Landkreisduell gegen Petersdorf. Alle Spieler rannten auf den Torschützen zu und bildeten einen Jubel-Berg. „Wir sind einfach nur noch alle dorthingerannt. Es war enorm wichtig für uns und da musste die Freude einfach raus“, so BCA-Coach Jürgen Lichtenstern, der trotz des späten Treffers von einem verdienten Sieg sprach: „Der Verlauf ist natürlich glücklich, aber das Glück haben wir uns heute erarbeitet. Wir waren gerade in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, weshalb der Sieg in Ordnung geht.“ Dennoch geriet Adelzhausen nach rund einer halben Stunde in Rückstand. Nach einer Ecke brachte die Elf vom Römerweg den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Irgendwie rutschte das Spielgerät über die Linie, als Torschütze ließ sich Stefan Simonovic feiern. Doch der BCA steckte nicht auf, allerdings dauerte es bis zur 81. Minute, ehe Michael Albustin mit einem ansatzlosen Schuss aus rund 30 Metern für den Ausgleich sorgte. In der Nachspielzeit bediente dann Dominik Müller seinen Sturmpartner, der cool blieb und den Ball ins Tor chippte. Der Rest war Freude pur. Lichtenstern: „Wir sind froh, dass wir die Rote Laterne abgeben konnten.“ (sry-)

Langenmosen – Inchenhofen 1:3

Von einem verdienten Sieg sprach Inchenhofens Spielertrainer Tobias Wieland. „Wir haben gerade im ersten Durchgang das Spiel absolut im Griff gehabt und dominiert.“ In die Karten spielten dem Aufsteiger auch der frühe Führungstreffer. Wieland selbst war bereits nach drei Minuten zur Stelle. Die Gäste spielten weiter nach vorne und erzielten nach 17 Minuten das 2:0 durch Fynn Wenczel. Manuel Appel erhöhte noch vor der Pause auf 3:0, allerdings verkürzte Langenmosen im Gegenzug durch Spielertrainer Stefan Kellner. „Das war recht unglücklich. Hinzu kam, dass der Gegner nochmals an sich geglaubt hat.“ Den nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren das Kommando, ohne sich aber die großen Möglichkeiten zu erspielen. Gefährlich wurde es lediglich nach Standards, doch die Leahader Defensive hielt stand. Die Vorentscheidung fiel dann eine Viertelstunde vor dem Ende. DJK-Torhüter Dennis handloser konnte sich als letzter Mann nur noch mit einem Foulspiel helfen und bekam die Rote Karte: „Danach war das Spiel gelaufen. Ich bin sehr zufrieden bislang. Wir sind bester Aufsteiger und wollen das auch bleiben“, so Wieland. (sry-)

Oberbernbach – Rennertshofen 2:5

„Wir spielen gut, aber wir machen einfach zu viele Fehler und lassen uns von den Gegentoren aus dem Konzept bringen“, resümierte SCO-Spielertrainer Bashar Broo. Bereits nach etwas mehr als einer halben Stunden lagen die Gastgeber mit 0:3 durch Tore von Roland Heckel und Tobias Kruber (2) zurück. Doch der Aufsteiger gab nicht auf und schaffte durch Lukas Wagner und Serhat Örnek noch vor der Pause den Anschluss. „Dann haben wir erneut die Anfangsphase verschlafen“, ärgerte sich Broo. Mit dem 4:2 durch Thomas Krämer war dann die Partie nach rund einer Stunde gelaufen, umso mehr, als Krämer wenig später das 5:2 nachlegte. Broo: „Wir müssen uns körperlich noch an die neue Liga gewöhnen und im Training noch etwas draulegen. Ein Sieg würde uns unheimlich guttun, aber den müssen wir uns erarbeiten.“ (sry-)

Echsheim – Firnhaberau 3:5

Tore satt gab es beim Duell der beiden Mittelfeldmannschaften. Am Ende trafen die Augsburger zwei Mal mehr und verließen den Platz als Sieger. Der SVE ging früh durch Peter Mayerhofer in Führung. Nur sieben Minuten später glich Agustin Barbano zum 1:1 aus. Das Spielgerät änderte im Sekundentakt seine Richtung. In der 35. Minute gingen die Gäste durch Florian Goldner erstmals in Führung. Nach der Pause gelang Andreas Müller aber der Ausgleich. Doch nur kurze Zeit später war es erneut Barbano, der sie Augsburger wieder in Front schoss und dann auf 4:1 erhöhte. Wieder kurze Zeit später kam Barbano erneut an den Ball und netzte ein, welcher in der 77. Minute zum 2:4 erhöhte. Den Anschlusstreffer von Florian Wenger konterte Deniz Buder in der 90. Spielminute. (AZ)