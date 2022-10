Serie geht weiter: Rinnenthal gewinnt Stadtderby gegen Friedberg

Plus Rinnenthal setzt sich im Stadtderby gegen Friedberg knapp durch. Petersdorf schießt Oberbernbach ab. Zell hält den Anschluss, Dasing und Aichach straucheln.

Der BC Rinnenthal steuert weiterhin in Richtung Bezirksliga. Auch im Stadtderby gegen den TSV Friedberg behielt der Tabellenführer die Oberhand. Die Verfolger aus Griesbeckerzell und Petersdorf bleiben nach souveränen Siegen dran. Dasing unterliegt dem Schlusslicht äußerst unglücklich. Während Pöttmes jubelt, ärgern sich Adelzhausen und Aichach. Neues Schlusslicht ist Oberbernbach nach einer Klatsche.