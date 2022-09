Spitzenreiter Rinnenthal lässt bei Alsmoos-Petersdorf Punkte liegen

Plus Der BC Rinnenthal holt beim SSV Alsmoos-Petersdorf nur einen Punkt, vergrößert aber seinen Vorsprung an der Tabellenspitze. Pöttmes schlägt Verfolger Friedberg.

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Ost, der BC Rinnenthal, hat beim SSV Alsmoos-Petersdorf zwei Punkte liegen gelassen. Da Verfolger Friedberg aber zu Hause gegen Pöttmes verloren hat, hat der BCR seinen Vorsprung vergrößert.