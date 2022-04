Tabellenführung winkt: Zu Ostern gibt es für Kissing das Topspiel

Der Kissinger SC muss im Topspiel der Kreisliga Augsburg beim TSV Dinkelscherben ran. Warum für KSC-Coach Marco Henneberg ein anderes Spiel wichtiger ist.

Da ist sie die große Chance für die Fußballer des Kissinger SC. Das Team von Trainer Marco Henneberg kann am Ostermontag auf Platz eins der Kreisliga Augsburg springen. Vorausgesetzt ist ein Sieg im Topspiel beim Spitzenreiter TSV Dinkelscherben.

Ab 15 Uhr geht es um die Meisterschaft. Zwei Punkte liegt der KSC aktuell hinter dem Topfavoriten. Zur Winterpause waren es sieben Zähler. Durch vier Siege in vier Spielen und einem strauchelnden Konkurrenten ist der Vorsprung geschmolzen und plötzlich ist die Chance auf die Spitzenposition da. Bevor es am Montag aber zum Gipfeltreffen über den Lech geht, steht am Samstag das Duell gegen den TSV Neusäß ab 15.30 Uhr im heimischen Stadion an. Zwar schwächelten auch die Neusäßer zuletzt und sind noch ohne Sieg, dennoch bleibt festzuhalten, dass Kissing gegen beide Gegner des Osterwochendendes das Hinspiel verloren hat.

„Das wichtigere Spiel ist Neusäß- Wir müssen erst unsere Hausaufgaben machen. Das wird schwer genug. Dann können wir das Spiel in Dinkelscherben erst genießen“, macht KSC-Trainer Marco Henneberg klar, wo die Prioritäten liegen. Seine Spieler freuen sich aber in jedem Fall auf den Doppelspieltag: „Es waren 20 Mann im Training am Donnerstag. Alle sind heiß drauf und natürlich ist es ein zusätzlicher Ansporn, dass wir die Tabellenspitze übernehmen können“, so der Coach, der aber hinzufügt: „Die Saison geht aber danach noch weiter und es wird auch am Montag noch nichts entschieden sein. Wir denken von Spiel zu Spiel und gehen die Partie in Dinkelscherben wie ein Pokalspiel an.“ (sry-)