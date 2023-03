Fußball-Kreisliga:

20:00 Uhr

Torspektakel im Topspiel: Griesbeckerzell entreißt Rinnenthal Tabellenführung

Der BC Rinnenthal (links Steven Holzapfel, rechts Sebastian Lindermayr) verlor im Topspiel gegen den SC Griesbeckerzell um Kapitän Simon Reiner. Am Ende shaen die fast 500 Zuschauerinnen und Zuschauer ein Torspektakel mit dem glücklicheren Ende für die Gäste.

Plus Der BC Rinnenthal verliert vor beeindruckender Kulisse die Tabellenführung an den SC Griesbeckerzell. Auch in den weiteren Partien geht es zur Sache.

Das Gipfeltreffen zwischen dem BC Rinnenthal und dem SC Griesbeckerzell hielt, was es versprach. Die beiden Spitzenteams schenkten sich über die gesamte Spielzeit lang nicht. Die fast 500 Besucherinnen und Besucher sahen ein Spiel mit vielen Toren – mit dem besseren Ende für Zell. Dadurch verlor der BCR die Tabellenführung an den Konkurrenten. Im Tabellenkeller feierten Oberbernbach und Adelzhausen wichtige Derbysiege.

