TSV Merching dominant zum Heimsieg, Kissinger SC auswärts souverän

Während der SV Mering II erst am Mittwoch gegen den TSV Pfersee spielt, schnuppern die Fußballer des TSV Merching an der Tabellenspitze der Kreisliga Augsburg. Nach dem 5:1 über Hiltenfingen haben sie so viele Punkte errungen wie Tabellenführer Langerringen und weisen auch dieselbe Tordifferenz auf. Merching hat aber weniger Treffer erzielt und nimmt daher Rang zwei ein. Auch beim Kissinger SC läuft es mehr als ordentlich. Nach dem 2:0 bei der SpVgg Auerbach-Streitheim liegt der KSC auf dem dritten Platz.

