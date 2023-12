Fußball-Kreisliga

Überraschend: Kissing trennt sich von Aufstiegstrainer Andreas Schaile

Plus Andreas Schaile stieg beim Kissinger SC zum Trainer der Ersten auf. Nun trennen sich die Wege. Das sind die Gründe und das muss der Nachfolger mitbringen.

In der Winterpause machen sich viele Fußballvereine Gedanken, wie es weitergehen soll. Oft werden dann schon die Weichen für die kommende Saison gestellt. Gespräche mit den Trainern stehen an und es wird ausgekundschaftet, wo eine Zusammenarbeit über die Spielzeit hinaus Sinn macht. Man spricht dann oft von einvernehmlichen Trennungen. Ganz so harmonisch ging es beim Kissinger SC nicht zu, schließlich beendete der Kreisligist überraschend die Zusammenarbeit mit Coach Andreas Schaile und Co-Trainer Mete Kurt.

"Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, weil Andi ein Eigengewächs ist. Leider war die Entwicklung in den vergangenen Wochen fatal. Deshalb mussten wir einfach reagieren", erklärt Abteilungsleiter Mario Borrelli. Besonders die jüngsten drei Begegnungen vor der Winterpause brachten die Verantwortlichen in Grübeln. Drei Niederlagen setzte es zuletzt. Besonders ärgert sich Borrelli über die Niederlage gegen Aufsteiger Kleinaitingen. "Wir haben gegen eine Mannschaft auf Kunstrasen verloren, die im Hinspiel keinen Stich gemacht hat. Die Leistungen zuletzt waren unterirdisch und auch die Trainingsbeteiligung fatal", so Borrelli.

