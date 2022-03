Von Aufstiegs- bis Abstiegskampf: Die Lage der heimischen Teams vor Restart

Die Teams aus dem Friedberger Raum starten in die Restsaison. Von Aufstieg- bis Abstiegskampf – wir werfen einen Blick auf die Vorbereitung und wagen eine Prognose.

Die Vorbereitung neigt sich für die heimischen Kreisliga-Teams dem Ende zu. Während Dasing und Kissing bereits am Wochenende mit Nachholspielen starten, haben Rinnenthal und der TSV Friedberg noch eine Woche Zeit. Die Ausgangslagen sind für die Mannschaften aus dem Friedberger Raum äußerst unterschiedlich. Wir blicken auf die Vorbereitung und wagen eine Prognose.

TSV Dasing: Überraschungsteam will weiter punkten

Die Autobahner sind das Überraschungsteam der bisherigen Saison. Mit dem Ziel Klassenerhalt gestartet, braucht sich das Team von Trainer Jürgen Schmid keinen Gedanken mehr über den Erhalt der Kreisliga machen. Im Gegenteil: Der TSV steht mit 31 Punkten auf Rang fünf der Tabelle. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt zehn Punkte, wobei die Dasinger noch drei Partien in der Hinterhand haben. Prunkstück ist die Defensive. Erst 20 Gegentreffer gab es für die Schmid-Truppe, nur Spitzenreiter Rain hat weniger Tore kassiert. Der Aufsteiger der Vorsaison gibt sich dabei sehr effizient. Viele Partien entschieden die Dasinger mit nur einem Tor Vorsprung für sich. In der Vorbereitung schwankten die Leistungen. Zwei Unentschieden gegen die Kreisklassisten Berg im Gau und Münster steht ein souveräner 4:0-Erfolg gegen den ambitionierten Augsburger Kreisligisten Langerringen gegenüber.

Der TSV Dasing ist bislang das Überrasschungsteam der Kreisliga Ost. Foto: Reinhold Rummel

Prognose Der TSV Dasing kann befreit aufspielen und sich weiter in der Kreisliga etablieren. Mit den Topteams werden die Autobahner aber auf Dauer nicht mithalten können. Die Aufstiegstrauben hängen für den TSV noch zu hoch. Knüpft das Schmid-Team allerdings an die Effizienz aus der Herbstrunde an, ist ein Platz unter den Top fünf möglich.

TSV Friedberg muss sich an Liga gewöhnen

Der TSV erlebte eine Herbstrunde mit Höhen und Tiefen. Nach einem verpatzten Start fing sich das Team von Trainer Emanuel Baum und startete zwischenzeitlich eine Serie. Zum Ende ging dem Absteiger dann aber etwas die Luft aus, wodurch der direkte Wiederaufstieg bei 16 Punkten Rückstand kein Thema mehr sein dürfte. Mit 25 Punkten rangieren die Friedberger auf Platz sieben im Niemandsland der Tabelle. Rein von den Spielen her ist die Vorbereitung beim TSV noch wenig aussagekräftig. Einer klaren Niederlage gegen das Bezirksliga-Topteam aus Aindling folgte zuletzt ein überzeugendes 6:1 gegen den Kreisligisten TSV Königsbrunn.

Prognose Nach dem Abstieg und dem damit verbundenen Umbruch ist der TSV noch auf der Suche nach seinem Platz in der neuen Liga. Dass der TSV an guten Tagen jeden schlagen kann, hat er bewiesen. Kommt auch endlich Konstanz rein, sind die Top fünf machbar.

BC Rinnenthal: Neuer Mut im Abstiegskampf

Der BCR ist das Sorgenkind der Kreisliga Ost. Mit Ambitionen in Richtung Aufstieg gestartet, muss Rinnenthal um den Klassenerhalt bangen. Das hatte man sich im Lager des BCR anders vorgestellt. Im Herbst musste dann Trainer Lubos Cerny gehen. In der Winterpause übernahm Markus Stief als Chefcoach und soll den Abstiegskampf erfolgreich gestalten. Mit 20 Punkten aus 17 Partien steht Rinnenthal gerade so über dem Strich. Der Vorsprung auf die Relegationsränge beträgt nur drei Zähler. Die Testspiele waren vor allem eines: torreich. Gegen den West-Kreisligisten gab es ein 7:0. Eine Woche später dann das gleiche Ergebnis, allerdings siegte der Bezirksligist Türkgücü Königsbrunn deutlich gegen den BCR. Beim 3:5 gegen den Kissinger SC hielt die Stief-Elf aber wieder besser dagegen und hätte nicht unbedingt als Verlierer vom Platz gehen müssen.

Im Derby behielt der TSV Friedberg (schwarze Trikot) gegen Rinnenthal die Oberhand. Beide Teams sind in der Restsaison gefordert. Foto: Sebastian Richly

Prognose Der BC Rinnenthal hatte in der Vorrunde auch viel Pech mit Verletzungen. Wichtige Stützen fielen teilweise die komplette Runde aus. Von der Qualität her, hat der Kader absolutes Kreisliga-Format. Wenn es personell wieder besser wird, dann dürfte der BCR mit dem Abstieg nichts zu tun haben und sich vorzeitig ins gesicherte Mittelfeld retten.

Kissinger SC: Die Relegation vor Augen

Trotz der Doppelbelastung mit Liga und Pokal lief es für den Kissinger SC in der Herbstrunde rund. Nicht nur holte der KSC den Kreistitel, auch in der Liga liegt das Team von Trainer Marco Henneberg auf Kurs. Und der heißt Relegation zur Bezirksliga. Mit 39 Punkten liegt man auf Rang zwei. Der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt bereits sieben Zähler. Dennoch ruhte sich der KSC in der Vorbereitung nicht aus. Insgesamt standen fünf Testspiele auf dem Programm. Gegen die Landesligisten Mering (1:2) und Ehekirchen (1:4) hielt Kissing trotz der Niederlagen gut mit. Gegen das Bezirksliga-Topteam aus Ecknach gelang gar ein 3:2-Erfolg. Hinzu kamen die weniger überzeugenden Auftritte gegen Rinnenthal (5:3) und den Kreisklassisten Inningen (2:1). Mit Mike Fleps, Lukas Siebert und Julian Schmid bekam der KSC im Winter nochmals Verstärkung.

Prognose Knüpft der KSC an seine Leistungen aus der Herbstrunde an, sollte die Relegation nur noch Formsache sein. Spitzenreiter Dinkelscherben wird aber für die Henneberg-Elf nicht mehr einzuholen sein. In der Relegation braucht sich Kissing aber vor keinem Gegner zu verstecken und feiert nach dem Pokalsieg auch noch den Aufstieg.