Merching und Kissing in starker Verfassung – SF Friedberg vor Topspiel

Für die Kreisligisten aus dem Landkreissüden steht am Wochenende der dritte Spieltag auf dem Programm. Der TSV Merching und der Kissinger SC wollen ihre starke Form aus den ersten beiden Partien bestätigen. Im Topspiel empfangen die SF Friedberg den SC Griesbeckerzell. Die zweite Mannschaft des SV Mering möchte nach dem überzeugenden Erfolg am vergangenen Spieltag nachlegen, während die SF Bachern nach ihrem ersten Punktgewinn weitere Zähler einfahren wollen.

TSV Merching: Dem TSV Merching gelang ein nahezu idealer Saisonstart. Nach dem Derby-Erfolg am ersten Spieltag über den SV Mering II konnten die Merchinger am vergangenen Spieltag auch den DJK Lechhausen mit 3:0 schlagen und stehen nach zwei Spieltagen ohne Gegentor da. „Wir haben in den ersten beiden Spielen die erwarteten Punkte geholt und unser Selbstvertrauen gestärkt“, erklärt Trainer Günter Bayer. Besonders das Offensivduo Julian Schmid und Neuzugang Moritz Willis erwischte einen starken Start: Zusammen kommen sie bereits auf drei respektive vier Torbeteiligungen.

Auswärtsreisen ins Augsburger Land: Kissing und Mering II treten bei Hiltenfingen und Schwabegg an

Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr steht das dritte Heimspiel in Folge an – dieses Mal gegen die zweite Mannschaft des TSV Bobingen – bevor in den folgenden beiden Partien Auswärtsauftritte anstehen. Aufsteiger Bobingen ist mit zwei Unentschieden bislang ebenfalls ungeschlagen: „Bobingen leistet gute Jugendarbeit, was sich auch allmählich auszahlt. Auf uns wartet eine gute Mannschaft, gespickt mit vielen jungen Talenten.“

Kissinger SC: Der Kissinger SC ist mit zwei 2:1-Siegen ebenfalls optimal in die neue Spielzeit gestartet und möchte seine Erfolgsserie nun auch am Samstagnachmittag um 15 Uhr beim ASV Hiltenfingen fortsetzen. Die Gastgeber hingegen erwischten einen denkbar schwachen Start in die Saison: Am ersten Spieltag mussten sie ein deutliches 2:6-Debakel hinnehmen, was zugleich ihre bisher einzige Partie in dieser Spielzeit war.

SV Mering II: Auch die Zweitvertretung des SV Mering konnte mit dem 4:2-Erfolg gegen den TSV Diedorf ihre ersten Punkte der Saison einfahren. Am Sonntagabend um 17 Uhr treten die Meringer beim SV Schwabegg an, der bislang punktlos im Tabellenkeller feststeckt. In der vergangenen Saison landeten die Schwabegger noch vor dem MSV auf Rang fünf. Besonders in Erinnerung geblieben ist das packende 4:4 in Mering aus der Rückrunde, bei dem sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch lieferten.

Kreisliga Ost: Ungeschlagene Zeller zu Gast bei den SF Friedberg – holt Bachern die nächsten Punkte?

SF Friedberg: Die Sportfreunde aus Friedberg unterlagen am vergangenen Wochenende mit 1:3 in Inchenhofen. Parallel zum TSV Merching steht nun mit dem Heimspiel gegen den SC Griesbeckerzell ein echtes Topspiel an. Die kommenden Gegner der Friedberger führen die Tabelle mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 10:1 an. „Griesbeckerzell wird diese Saison oben mitspielen und hat noch einige Spieler aus der Bezirksliga. Es wird eine sehr schwierige Aufgabe für uns“, blickt Trainer Thomas Holzapfel auf den Gegner.

Personell entspannt sich die Lage, da mehrere Spieler aus dem Urlaub zurückkehren. Nun geht für die Friedberger darum, wieder auf Erfolgsspur zu kommen: „Nachdem wir in Inchenhofen nichts mitnehmen konnten, müssen wir jetzt schauen, dass wir die Punkte zuhause zurückholen.“

SF Bachern: Die SF Bachern feierten am vergangenen Spieltag mit dem 3:3 gegen den BSV Berg im Gau ihren ersten Punktgewinn in der Kreisliga – und damit einen historischen Erfolg in der Vereinsgeschichte. Am Sonntagnachmittag um 17 Uhr treffen sie nun auf den BC Aichach, der nach einem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den SV Echsheim-Reicherstein zuletzt eine 0:1-Niederlage in Klingsmoos hinnehmen musste.