Zell schießt Pöttmes ab - Friedberg verliert Verfolgerduell

Gleich sieben Treffer schießt der Tabellenzweite. Petersdorf gewinnt das Verfolgerduell gegen Friedberg. Rinnenthal baut seine unglaubliche Serie aus.

Der BC Rinnenthal dreht weiter einsam seine Runden an der Tabellenspitze der Kreisliga Ost. Gegen das neue Schlusslicht aus Echsheim zeigte sich der BCR allerdings gnädig. Das traf nicht auf den zweiten Griesbeckerzell zu, der den TSV Pöttmes mit 7:1 aus dem Stadion fegte. Einen wichtigen Sieg im Verfolgerduell feierte den SSV Alsmoos-Petersdorf im Duell gegen den TSV Friedberg. Dasing siegt in Inchenhofen.

Petersdorf - TSV Friedberg 3:2

Überhaupt nicht zufrieden war SSV-Spielertrainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten. „Das war wirklich nicht unser bester Fußball. Da haben wir wirklich Glück, dass wir mit einer Führung in die Pause gehen“, so Wohlrab. Torjäger Stefan Simonovic machte dann den Unterschied. Mit dem Pausenpfiff versenkte der Stürmer den Ball im Eck. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren einen denkbar schlechten Start. Drei Minuten waren gespielt, als Jonas Niemi den Ball im Tor zum 1:1 unterbrachte. Nach dem Rückschlag ging dann ein Ruck durch die Petersdorfer Mannschaft. „Mit der zweiten Halbzeit bin ich nach dem Gegentor zufrieden. 30 starke Minuten haben heute für den Sieg gereicht“, so Björn Wohlrab, der nach rund einer Stunde die Führung für die Hausherren erzielte. Jetzt war der Fusionsklub klar am Drücker und entschied die Partie eine Viertelstunde vor dem Ende. Erneut war es Simonovic, der für das 3:1 sorgte. Danach rannten die Gäste aus Friedberg an. „Dann haben wir gebettelt“, so Wohlrab, allerdings kam der Anschlusstreffer der Herzogstädter zu spät. Mit dem Schlusspfiff zog Friedbergs Torjäger Sebastian Kempf nach einer Ecke ab und traf sehenswert. „Der Sieg war sehr wichtig, weil wir erstens Friedberg distanziert haben und an Griesbeckerzell dranbleiben“, so Wohlrab. (sry-)

Der TSV Dasing (schwarze Trikots) setzte sich beim Aufsteiger TSV Inchenhofen mit 2:0 durch. Foto: Reinhold Rummel

Dasings Defensive sichert den Sieg

TSV Inchenhofen - Dasing 0:2

Inchenhofens Spielertrainer Tobias Wieland konnte sich mit der Heimniederlage nicht anfreunden. „Wir waren bestimmt nicht schlechter, sondern wir haben nach einem guten Beginn einfach zu stark in der Rückwärtsbewegung gepennt.“ Dasings Coach Johannes Putz sah seine Mannschaft gut im Spiel: „Wir haben eine gute Spieleröffnungsphase gehabt.“ Gerade in der Anfangsphase musste TSV-Schlussmann Martin Janyga mehrmals kräftig zupacken, um einen Gegentreffer zu verhindern. Dann aber klappte das Umschaltspiel bei Dasing. Nach einem Eckball von Fabio Gastl wurde Kristian Karg am Trikot festgehalten. Den Strafstoß versenkte Johannes Rummel zur Dasinger Führung. Simon Gilg passte den Ball genau in den Lauf von Fabio Gastl passen, der zum 0:2 traf. Dasing zeigte auch nach dem Wechsel eine disziplinierte Defensivvorstellung und war bei den Konterangriffen weiter gefährlich. Gastl scheiterte aber an Torhüter Sven Wernberger. Auf der Gegenseite verhinderte Toni Bittner den Anschlusstreffer, als Janyga bereits geschlagen war. Aber den Schuss von Manuel Appel kratzte Bittner noch vor der Torlinie. (r.r.)

Griesbeckerzell - Pöttmes 7:1

Einen herben Rückschlag musste der TSV Pöttmes nach zwei Siegen in Folge beim Gastspiel in Griesbeckerzell hinnehmen. Mit 1:7 verlor man gegen den Tabellenzweiten und ist nun wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Anfangs sah es allerdings gar nicht nach diesem Ergebnis aus, ging der TSV doch bereits früh nach einem mustergültigen Angriff durch Talha Kulak in Führung. Dieser Angriff war aber der einzige, der den Zellern Kopfzerbrechen bescherte. Anschließend legte die Heimmannschaft den Schalter um, erzielte Tor für Tor und brachte die Pöttmeser Abwehr um Johannes Brandner und Maximilian Mitterhuber immer wieder zur Verzweiflung. Manuel Schweizer und Spielmacher Marius Kefer trafen jeweils doppelt für den SCG , ebenso trugen sich Simon Landes mit einem Traumfreistoß als auch Sebastian Kinzel und Simon Reiner in die Torschützenliste ein. (fido)

Adelzhausen - Oberbernbach 1:1

Mehr drin wäre für Adelzhausens Spielertrainer Jürgen Lichtenstern gewesen. „Wenn man aber so früh in Rückstand gerät, müssen wir damit leben.“ Bereits in der ersten Minute jubelten die Gäste. Spielertrainer Serhat Örnek zog aus 25 Metern ab, sein Flatterball fand den Weg ins Tor. Die Gastgeber waren in der ersten Hälfte die aktivere Mannschaft. Das wurde belohnt. Stefan Asam erzielte nach einem Freistoß von Patrick Schuch, den SCO-Torhüter Baris Özkan nur prallen ließ, per Abstauber den Ausgleich nach rund einer halben Stunde. Allerdings verpasste es der BCA, seine Chancen in Tore umzumünzen. Ein ähnliches Bild bot sich im zweiten Durchgang: „Wir hatten mehr vom Spiel, haben unsere Chancen aber nicht genutzt.“ Auch der SCO war noch bei Kontern gefährlich, am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Minute den Ausgleich bejubeln. „Wir können mit dem Punkt gut leben“, so SCO-Abteilungsleiter Max Schmid. (lost mit sry-)





Trotz schlechter Chancenverwertung: Rinnenthal baut Serie aus

Rinnenthal - Echsheim 3:1

Die Gäste waren von Beginn an gefordert - die Heimelf machte gleich Druck. So war es bereits in der elften Minute soweit: Daniel Söllner schickte Tobias Friedl mustergültig, Friedl passte quer in den Strafraum und Benny Engl schob zur Führung ein. In der Folgezeit spielte nur der BCR, doch Elias Bradl und Friedl konnten die Chancen nicht nutzen. In der 27. Minute verpassten die Gäste ihre erste große Chance: Der Schuss von Luca Schreier ging knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug war es wieder Friedl, der eine Großchance vergab. Bei der folgenden Ecke von Merwald zog Matthias Reisinger volley aus gut zehn Metern ab - der Schuss schlug unhaltbar zum 2:0 ein. Als in der 38. Minute Friedl an der Strafraumgrenze nach innen passte, stand Daniel Söllner bereit und verwertete zum 3:0 Halbzeitstand. Nach der Halbzeitpause waren die Gäste aggressiver. Der BCR agierte in vielen Situationen unkonzentriert – so kam es, wie es kommen musste: Echsheim erzielte nachrund einer Stunde den Anschlusstreffer. Maximilian Hertl verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern direkt. Der BCR hatte in der Folgezeit gute Gelegenheiten - doch diese wurden allesamt nicht genutzt. Der Sieg war dennoch nicht in Gefahr. (mapf)

Joshofen - BC Aichach 0:3

Einen 3:0-Sieg errang Aichach. Dabei war es gerade in der ersten Hälfte wie in den vergangenen Wochen: die Hausherren hatten die besseren Chancen, schafften es aber nicht, den Ball im Aichacher Gehäuse unterzubringen. Nachdem der Heimelf dann in der 25. Minute ein Elfmeter verweigert wurde, kam kurz vor dem Halbzeitpfiff, was kommen musste: Nach perfektem Zuspiel in die Schnittstelle erzielte Erin Akin ´kurz vor der Pause das 0:1. In der zweiten Hälfte waren dann die Gäste aus Aichach die spielbestimmende Mannschaft, die in der 66. durch Leon Fischer per Kopf nach einer Ecke und in der 70. Minute abermals durch Akin den Erfolg für Aichach eintüteten. (AZ)