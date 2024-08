Kissing vor schwerer Aufgabe - Oberbernbach muss nach Thierhaupten

Nur noch 16 Mannschaften sind im Kreispokal dabei. Das Achtelfinale findet am Mittwochabend statt. Mit dabei sind auch noch einige Teams aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, die am Mittwoch ab 18.30 Uhr allesamt auswärts ran müssen. Der SC Oberbernbach bekommt es mit dem früheren Zeller Spielertrainer zu tun. Der Kissinger SC muss den früheren Meringer Torjäger in den Griff bekommen.

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberbernbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreispokal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis