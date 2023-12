Fußball

12:00 Uhr

KSC will Zug reinbringen: Kissing verpflichtet Trainerfuchs

Plus Der Kissinger SC findet einen Nachfolger für Trainer Andreas Schaile. Der Kreisligist will mit einem erfahrenen Coach den eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Von Sebastian Richly

Der Kissinger SC startet mit einem erfahrenen Trainer in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Der Kreisligist hat sich die Dienste von Günter Seiler gesichert, der im Wittelsbacher Land kein Unbekannter ist.

Drei Spielzeiten war der 62-Jährige beim SV Ottmaring verantwortlich. Zuvor coachte er die TG Viktoria Augsburg. Zuletzt war Seiler beim TSV Haunstetten II tätig. Er führte die Augsburger in die A-Klasse und schaffte beinahe den Durchmarsch in die Kreisliga. „Wir kennen Günter sehr gut, er war bei uns auch schon U19-Trainer. Er war unsere absolute Wunschlösung“, so KSC-Abteilungsleiter Mario Borrelli, der den Spielern bei einem Mannschaftsabend den neuen Trainer vorstellte. Borrelli: „Günter soll den Weg mit jungen Spielern aus Kissing fortführen. Wir wollen, dass wieder mehr Zug reinkommt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

