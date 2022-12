La Spina wird Co-Trainer in Kissing - alter Bekannter kehrt zurück

Plus Neuigkeiten gibt es beim Kissinger SC. Mit Marco La Spina hat der Bezirksligist nun einen neuen Co-Trainer. Ein ehemaliger Spieler wird Sportlicher Leiter.

Bei den Fußballern des Kissinger SC hat sich in der Winterpause personell einiges getan. Dass Michael Guggumos den Bezirksligisten verstärken wird, stand bereits im November fest. Nun bekommt der KSC auch Verstärkung im Trainerteam sowie auf der Funktionärsebene.