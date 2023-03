Laimering bricht den Bann: Aufsteiger feiert im 16. Anlauf ersten Saisonsieg

Der Aufsteiger FC Laimering gewinnt im 16. Anlauf endlich in der Kreisklasse. Die SG Mauerbach marschiert, ebenso die Sportfreunde Friedberg.

Während der FC Stätzling II in der Kreisliga Augsburg eine Niederlage kassierte, gab es in der Kreisklasse Aichach eine echte Überraschung. Im 16. Anlauf gelang dem Aufsteiger FC Laimering endlich der ersehnte erste Erfolg in der höheren Spielklasse. Dank eines Überraschungserfolges gegen die Sport-Freunde Bachern gab die Laimeringer auch die Rote Laterne ab. Die SG Mauerbach feierte den zweiten Sieg in diesem Jahr. In der A-Klasse setzen sich die Favoriten durch. Roman Große wird zum Matchwinner der Sportfreunde Friedberg.

Stätzling II – Lagerlechfeld 1:3

Nach 20 Minuten erzwangen die Gäste die Führung durch ein Eigentor. Alexander Kergel flankte scharf und flach in den Fünfmeterraum und Verteidiger Maximilian Schütz lenkte den Ball beim Abwehrversuch ins eigene Tor. Nach gut einer halben Stunde war es wieder Kergel, der mit einem Freistoß aus gut 20 Metern Torwart Maximilian Kollmansberger überwand. Die Stätzlinger kamen nach einer Stunde zum Anschlusstreffer durch Daniel Chavez, aber dann machte Kergel kurz vor dem Ende den Sack endgültig zu. (rony)

Mauerbach – Aresing 2:0

Die Heimelf hatte zunächst ein paar brenzlige Situationen zu meistern, aber Schlussmann Roman Eidelsburger hielt seinen Kasten sauber. Damit war für Mauerbach der Weg zum Heimsieg geebnet. Einen Flankenball von Christoph Kratzenberger verwertete Marco Fürst nach einer halben Stunde zum Führungstreffer, nach dem kurz zuvor noch die Querlatte einen Einschlagverhinderte. Auf der Gegenseite vergab Mathias Höß sträflich die Chance zur Führung. Die haderten dann mit Schiedsrichter Eugen Jaskolka, der ein Handspiel von Andreas Fürst im Mauerbacher Strafraum nicht als strafwürdig ahndete. „Da hatten wir das Glück des Tüchtigen“ so SGM-Spielertrainer Christoph Augustin. Nach dem Wechsel spielte dann fast nur noch die Heimelf. Es dauerte aber bis zur 81. Minute, ehe Konstantin Miesl den Deckel drauf machte. „Wir haben es versäumt, unsere Chancen konsequenter zu nutzen, um früher für klare Verhältnisse zu sorgen“ so Augustin. (r.r)

Die SG Mauerbach um Torschütze Konstantin Miesl (rechts) feierte gegen Aresing den zweiten Sieg der Frühjahrsrunde. Foto: Reinhold Rummel

Laimering – SF Bachern 2:1

Als Schiedsrichter Ralf Kragler Abpfiff lagen sich die Laimeringer in den Armen und konnten in der 16. Kreisklassenpartie ihren ersten Sieg bejubeln. Coach Christoph Mittermaier war überglücklich, zumal er nach einer Rote Karte nicht mitwirken konnte: „Vielleicht sollte ich nicht mehr mitspielen.“ Gegenüber dem Auftritt gegen Mauerbach war seine Elf nicht wieder zu erkennen. „Die Vorgaben wurden stark umgesetzt und das Team lieferte eine hervorragende Partie ab.“ Dominik Baur setzte Marvin Gaag nach 52. Minuten ein und der ließ Kai Kaltenpoth keine Abwehrchance. Christoph Haas erhöhte mit einem Freistoß auf 2:0, ehe die Gäste durch Lukas Kobras noch verkürzten. (r.r)

Fußball-A-Klasse: Große schießt Sportfreunde Friedberg zum Sieg

Rinnenthal II – SF Friedberg 1:5

Die Gäste starteten mit Vollgas in die Partie. Gleich der erste Angriff wurde nach Vorlage von Fabian Franz durch Valentin Enderle per Lupfer veredelt. Die Sportfreunde blieben am Drücker und hatten in der Folge einige gute Einschussmöglichkeiten, das 2:0 fiel aber erst durch Marco Heckmeier nach einer Ecke kurz vor der Pause. Das Spiel ebbte zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich ab. Per Konter kam der BCR durch Fabian Graeff nach rund einer Stunde zum Anschluss, doch ehe es spannend wurde, konterten die Sportfreunde in Form von Torjäger Roman Große per Doppelpack. Zuerst verwandelte er einen an ihm verursachten Foulelfmeter, kurze Zeit später war er nach einem Zuspiel von Maximilian Obermeyer zur Stelle (66.). Mit seinem dritten Tor nach einer Ecke stelle Große auch kurz vor Schluss den Endstand her. (AZ)

Affing II – Oberbernbach II 2:1

Die Heimelf erspielte sich in Halbzeit eins eine Serie von besten Chancen. Alleine Alexander Schneider hatte vier gute Gelegenheiten. Nach einem Querpass von Lukas Jakob war Johannes Stegmair nach 68 Minuten zur Stelle und drückte das Spielgerät zur Führung über die Torlinie. Nur zwei Minuten später nutzte Jonas Hundseder einen zu kurzen Rückpass von Justin Reichelt zu Torhüter Noah Scherer und traf für die Gäste zum 1:1. Als man sich schon auf eine Punkteteilung einstellte, wurde Julian Lechner im Strafraum unfair gebremst. SCO-Torwart Philipp Heinrichs wehrte den Strafstoß durch Michael Braunmüller ab, aber gegen den Nachschuss hatte er keine Chance. (r.r)