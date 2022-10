Fußball-Landeliga

17.10.2022

Mering segelt in die nächste Heim-Niederlage

Plus Beim 2:3 gegen Memmingen setzt es die vierte „Heimniederlage“ in Folge. Wobei der MSV nicht auf eigenem Geläuf verliert, sondern auf dem Fußballplatz in Friedberg.

Von Lorenz Ostermair

Wenn Mering in dieser Landesliga-Saison punktet, dann vorwiegend auswärts. „Zuhause“ ist die Bilanz nahezu desaströs. Wobei „Heimspiele“ derzeit immer noch auf der Sportanlage in Friedberg stattfinden – ein schlechtes Pflaster für den MSV. Nachdem das Spiel am vergangenen Wochenende gegen die SpVgg Unterhaching II verschoben wurde, hatte Mering die Möglichkeit die 1:4-Pleite gegen den FC Sonthofen wieder gut zu machen. Doch gegen den FC Memmingen II setzte es jetzt mit 2:3 die vierte Heimspielniederlage in Folge.

