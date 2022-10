Fußball-Landesliga

23.10.2022

0:3 gegen Kempten: Mering steckt in Serie von Niederlagen

Beim Spiel gegen den FC Memmingen II am vergangenen Wochenende konnte sich der SV Mering nicht durchsetzen – aber nur knapp. Anders sah es auswärts gegen den FC Kempten aus.

Im letzten Spiel der Hinrunde gab es die dritte Niederlage in Folge für den SV Mering. Nachdem der MSV letzte Woche noch knapp mit 2:3 gegen den FC Memmingen II unterlag, verlor man diesmal auswärts beim FC Kempten deutlich mit 3:0. Der FC Kempten erwischte einen Auftakt nach Maß und ging bereits in der 6. Minute in Führung.

