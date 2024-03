Fußball-Landesliga

18.03.2024

Aindling punktet torlos an der Iller

Plus Mit einem Unentschieden gegen Illertissen nimmt Aindling einen Punkt bei der Regionalliga-Reserve mit. Zum Relegationsplatz haben sie etwas Luft.

Von Johann Eibl

Auswärts einen Punkt zu holen, das ist stets als Erfolg zu werten. So ganz ungeteilt war die Freude im Lager des TSV Aindling nach dem torlosen Remis am Sonntag bei der zweiten Mannschaft des FV Illertissen aber nicht. Denn zum zweiten Mal in den ersten drei Landesligaspielen in diesem Jahr blieb der Aufsteiger ohne Torerfolg. Ein Manko, das im Herbst 2023 schon oft genug zu beklagen war. Nach wie vor geht der Blick nicht frei von gewissen Sorgen in Richtung unterer Bereich der Tabelle. Der Abstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt fünf Zähler, der Vorsprung auf die Kicker aus Illertissen bleibt bei sechs Punkten.

Die Aindlinger gingen mit der gleichen Formation ins Rennen wie eine Woche zuvor. Dass sich die Startelf unverändert präsentierte, das war keineswegs überraschend angesichts des 3:0-Heimerfolgs über Gilching. Zu seinem ersten Einsatz im TSV-Trikot kam diesmal Neuzugang Thomas Steinherr, der sich körperlich noch nicht in bester Verfassung befindet und in der letzten Viertelstunde für Nico Gastl auf den Platz kam. Benjamin Woltmann wurde als erster TSV-Kicker ausgetauscht, nachdem er am Wochenende beruflich auf Achse war. Mit gewissen Bedenken sieht man in Aindling die Verletzung von Noah Menhart, der nach einer Stunde den Platz verlassen musste. Diesen Innenverteidiger hat s an einem Knöchel erwischt. Nun bleibt abzuwarten, ob Menhart möglicherweise eine Pause einlegen muss. Torhüter Robin Scheurer wurde einmal ernsthaft auf die Probe gestellt. Im negativen Sinn bemerkenswert war die Zahl der Zuschauer, die zwei Dutzend nur ganz knapp überstieg.

