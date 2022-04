Fußball-Landesliga

06:00 Uhr

Anders als im Pokal: Mering will Serie in Kempten ausbauen

Plus Der SV Mering wäre mit einem Sieg beim FC Kempten die Abstiegssorgen los. Es ist bereits das dritte Aufeinandertreffen der Kontrahenten in dieser Saison.

Von Lorenz Ostermaier

Groß war die Erleichterung bei den Landesliga-Fußballern des SV Mering nach dem 5:2-Heimsieg am Karsamstag gegen den FC Memmingen II. Es war der zweite Sieg in Folge für den MSV, der sich nun wohl keine Sorgen mehr in Sachen Klassenerhalt machen muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen