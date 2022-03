Fußball-Landesliga

21.03.2022

Baumann hält den Punkt für den SV Mering fest

Plus Auf den Meringer Torhüter ist beim torlosen Remis zuhause gegen die zweite Mannschaft des FV Illertissen II stets Verlass. Trainer bittet um Nachsicht für seine Mannschaft.

Von Jörg Donowski und Lorenz Ostermaier

Im zweiten Heimspiel nach der Winterpause empfing der SV Mering in der Fußball-Landesliga den Tabellennachbarn FV Illertissen II. Nach der 0:2-Hinspielniederlage peilte der SV eine Revanche an und wollte die drei Punkte holen, nachdem sich die personelle Lage gegenüber der Vorwoche verbessert hatte. Jedoch endete das Spiel torlos. Durch das Unentschieden bleibt der SV auf Platz 6 und verpasste somit die Chance, den FV Illertissen II im direkten Duell in der Tabelle zu überholen.

