Befreiungsschlag im Kellerduell: SV Mering schießt TSV Gersthofen ab

Der SV Mering feiert beim Debüt von Trainer Gerhard Kitzler einen 6:2-Sieg im Kellerduell gegen den TSV Gersthofen. Bereits zur Pause ist das Derby entschieden.

Erleichterung pur: Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Gerhard Kitzler gelang es dem SV Mering ein sensationeller 6:2-Erfolg gegen den TSV Gersthofen. Nach zuletzt vier Niederlagen beendete der MSV im Kellerduell und Derby die Negativserie und darf im Abstiegskampf aufatmen. Routinier Kitzler feierte einen Einstand nach Maß: „Man hat gemerkt, die Mannschaft will etwas beweisen“, so der Coach.

Bereits nach 12 Minuten gingen die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nachdem sich Endrit Ahmeti den Ball an Gersthofens Torwart vorbei gelegt hatte, holte ihn Nico Hopfensitz von den Beinen. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Burhan Bytyqi souverän. In der 23. Minute legte der SV Mering nach. Nach einem Zuspiel von Dominik Krachtus vollendete Manuel Utz zum 2:0. Der Torjäger beendete damit seine Torflaute. Seit dem 13. November hatte er nicht mehr getroffen. 13 Minuten später war die Partie dann eigentlich schon entschieden. Nach einem Eckball von Ahmeti war Noah Köhler zur Stelle und baute die Führung weiter aus. Kurz vor der Halbzeit stellte Krachtus dann mit noch auf 4:0. Gabriel Ögünc und Krachtus liefen allein auf den Torwart zu, Ögünc legte quer – der Rest war Formsache. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Fußball-Landesliga: SV Mering darf nicht zu lange feiern

Auch im zweiten Durchgang ließen die Meringer, die in den vergangenen Wochen oft unglücklich die Spiele verloren, nicht nach. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war es Krachtus, der mit einem Schuss auf 5:0 stellte. Dann meldeten sich auch die Gäste aus Gersthofen. Nach einem Handspiel der Meringer im Strafraum gab es erneut Elfmeter. Den schoss Nico Baumeister zum 5:1 ins Tor. Doch auch das brachte den MSV an diesem Tag nicht aus der Ruhe. Nur zwei Minuten später stellte Utz den alten Abstand wieder her. Allerdings zeigte der SV Mering schnell eine Reaktion und stellte zwei Minuten in Form von Manuel Utz auf 6:1. Danach beruhigte sich die Partie. Die Gastgeber wechselten durch. So war es den Gästen vorbehalten den Schlusspunkt zu setzen. Erneut Baumeister erzielte fünf Minuten vor dem Ende mit einem abgefälschten Schuss das 6:2. Den Meringern war das egal. Am Ausgang änderte das nichts mehr und der MSV dürfte endlich wieder einen Dreier bejubeln.

„Das war ein verdienter Sieg heute für uns. Das Momentum war in den ersten Minuten auf unserer Seite. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen, insgesamt jedoch ein überzeugender Sieg von uns“, freute sich Kitzler. Für den SV Mering war es nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge in der Landesliga Südwest der erste Sieg seit dem 30. Oktober. Sechs Tore erzielte der MSV in der Landesliga zuletzt 2018 beim 6:3 gegen den SC Olching. Durch den Erfolg schüttelte Mering Konkurrent Gersthofen ab, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt aber nach wie vor vier Punkte, da auch Konkurrent FC Memmingen II gewann. Allzu lange feiern können die Meringer ihren Befreiungsschlag übrigens nicht, denn bereits am Mittwoch steht die nächste Partie an. Um 18:30 Uhr empfängt der MSV zuhause den SC Oberweikertshofen im Nachholspiel. „Heute haben der Einsatz und Einstellung gestimmt, wir müssen weiter dran bleiben und die Weichen stellen“, fordert Kitzler.

SV Mering Baumann, Ebeling (ab 84. Christinelli), Ahmeti (ab 83. Lang), Bytyqi, Cagil (ab 78. Fidan), Krachtus (ab 66. Kücük), Kusterer, Köhler, Manfreda, Utz, Ögünc (ab 76. Cehic)

Tore 1:0 Bytyqi (12./Foulelfmeter), 2:0 Utz (23.), 3:0 Köhler (36.), 4:0 Krachtus (41.), 5:0 Krachtus (50.), 5:1 Baumeister (53./Handelmeter), 6:1 Utz (55.), 6:2 Baumeister (85.) Zuschauer 85