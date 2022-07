Dank starker Defensive: Mering reicht ein Elfmeter zum Sieg

Plus Gleich mehrere Spieler fehlen dem SV Mering in Schwabmünchen. Eine Einzelleistung reicht dem MSV für drei Punkte. Wen Trainer Ajet Abazi besonders lobt.

Mit einem knappen 1:0-Erfolg beim Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen kehrte der SV Mering in die Erfolgsspur in der Landesliga Südwest der Fußballer zurück.