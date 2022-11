Der SV Mering verliert immer mehr an Boden

Plus Gegen den TSV Schwabmünchen gelingt dem MSV einmal mehr kein "Heimsieg" im Friedberger Landkreisstadion. Über was sich Trainer Ajet Abazi dennoch freut.

Nach dem 1:1-Unentschieden vor einer Woche gegen den TSV Jetzendorf musste der SV Mering im letzten Heimspiel des Jahres in der Fußball-Landesliga als Verlierer vom Platz gehen. Gegen den TSV Schwabmünchen unterlag man mit 0:2. Der MSV holte damit aus den letzten sieben Heimspielen im Friedberger Landkreisstadion lediglich einen Punkt.